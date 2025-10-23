‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و لە هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 141400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. هەمان نرخ لە شەوەکی توومارکریابوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزی و نرخ فرووشتنی رەسیە 141200 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 141075 دينار وەرانوەر 100 دولار.

