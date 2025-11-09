‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزیانی لە هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141550 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە رووژ شەممە بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 141200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

