‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزیانی لە هەولێر
2025-09-06T08:04:39+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و  هەرێم کوردستان داوەزیا.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143050 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە رووژ پەنجشەممە  بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 144000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 142000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 142650 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

