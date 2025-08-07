‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزیانی لە هەولێر

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 139,850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە شەوەکی توومارکری.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 140750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 138750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 139,657 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 139,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

