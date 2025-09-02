‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزیانی لە هەولێر

2025-09-02T08:19:05+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و  هەرێم کوردستان داوەزیا.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە شەوەکی  توومارکری.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 142300 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142200 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

