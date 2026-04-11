ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوزیانی هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی 152,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە رووژ پەنجشەممە بوی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 153,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 153000 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.