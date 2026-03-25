‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوزیانی هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی ‌154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە رووژ سێشەممە بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 154100 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

‏

‏