‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و داوزیانی لە هەولێر

2026-04-07T08:23:23+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی  و  هەرێم کوردستان داوەزیا.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی ‌154600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە رووژ دووشەممە  بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 154550 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

