‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی هەولێر وەگەرد سەرەتای هەفتە

2025-08-31T15:38:07+00:00

شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی  بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

