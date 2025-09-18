ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی هەولێر وەگەرد کۆتایی هەفتە
شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142700 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.