‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل
2026-07-30T14:02:19+00:00

‏شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بەغداد پایتەخت  جیگیربوی و  هەولێر  بەرزەوبوی.       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 150650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن، هەمان نرخ شەوەکی بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیربوی، نرخ فرووشتن رەسیە 150000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 15100 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار  بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 150800 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 150700 دينار وەرانوەر 100 دولار.

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