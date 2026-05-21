‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و بەرزەوبوینی هەولێر

2026-05-21T08:06:29+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی  و  هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی ‌153600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە رووژ چوارشەممە  بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 154,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153500 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

