‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141850 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

