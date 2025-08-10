‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

‏شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر داوەزێ.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 139850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ شەممە هەمان نرخ توومارکریا،.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 140750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 138750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 139750 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 139700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

