ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
2026-06-04T08:10:31+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر 

 نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی  و لەهەولێر کەمیگ بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154400  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە  رووژ چوارشەممە توومارکریا.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینار.     

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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