‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 140500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 139050 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140450 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

