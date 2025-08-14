‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

2025-08-14T07:47:04+00:00

‏شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانودەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی  بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 140500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ چوارشەممە هەمان نرخ توومارکریا،.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 139050 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140450 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

