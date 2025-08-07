‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 139850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 140750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 138750 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 139800 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 139800 دينار وەرانوەر 100 دولار.

