‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

2025-08-07T14:20:24+00:00

‏شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت جیگیربوی  و   هەولێر بەرزەوبوی .       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 139850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.  

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 140750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 138750 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار  بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 139800 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 139800 دينار وەرانوەر 100 دولار.

