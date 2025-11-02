کەڕادەی بەغداد لەوەر کەمئاوی ویستگەیل شووردن ماشین بەسێد.. وینە

شەفەق نيوز- بەغداد

شارەوانی فەرمانگەی کەڕادە لە بەغداد پایتەخت، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکرد وە بەسانن ویستگەیل شووردن ماشین بیمووڵەت لەوەر قەیران ئاو و داوەزیان چەم دیجلە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: شارەوانی کەڕادە، هەڵمەت گەورەیگ جیوەجی کرد ئەرا بەسانن ویستگەیل شووردن ماشین بیمووڵەت.

وتیش: ئی هەڵمەتە لەوەر داوەزیان ئاو چەم دیجلە تیەێد، وەتایبەت کە ئی ویستگەیلە ئاو فرەیگ خەرج کەن.

وەگورەی راپۆرتەیل نەتەوە یەکگرتگەیل و بانک ناوەندی، عراق یەکیگە لەو پەنج دەوڵەتە کە فرەترین زەرەد لە ئاڵشتبوین کەشوهەوا وەپی رەسیە، و نزیکەی 30% لە زەویەیل کشتوکاڵیی لەی سێ دەیەی گوزەشتە لەدەس داگە.