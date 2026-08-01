‏ئاب رووژەیلی وە پلەی گەرمی پەنجا دەسوەپی کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەممە راگەیان وڵاتەگە کەشی رووشنە وەرد بەرزەوبوین بەرزترین پلەی گەرمی ئەرا پەنجاگان لە پارێزگایەیلی و یەک پلە کەرمتر لە پارێزگایەیل ترەک.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژژانس شەفەق نیوز راگەیان، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لە ناوچەیل ناوڕاس، کەمیگ داوەزیان وەخوەی دوینێد لە باکوور و باشوور، وەگەرد وەردەوامبوین گەرمی تونیگ و چگنە ناو مانگ ئاب و شەپوولیگ کە گەرمیەگەی رەسێدە 50 پلەی سەدی لە شمارەیگ پارێزگا.

‏وتیش؛ بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ رەسێدە 50 پلەی سەدی لە هەر یەک لە سەڵاحەدین، میسان، موسەنا، ذیقار، و بەسرە، لە وەختیگ 49 پلە توومارکەێد لە کەربەلا، ئەنبار، نەجف، بابل، دیوانیە، و کەرکوک، و 48 پلە لە بەغدا، دیالە، و واست، و 47 پلە لە نەینەوا، و 44 پلە لە هەولێر، و 43 پلە لە هەر یەک لە دهۆک و سلێمانی.

‏دەسەگە دیاریکرد، نزمترین پلەی گەرمی لە ناوەین 26 تا 36 پلەی سەدی بوود وەپای پارێزگایل، وەرد وەردەوامبوین کەشوهەوای گەرم لە وەخت شەو، و داوا لە هاووڵاتییەیل کرد لە وەخت نیوەڕو خوەیان لە تیشک خوەر وەدویربگرن و شلەمەنی فرە بنوەشن.

‏ وتیش؛ وای باکوور و خوەرئاوای یەواش تا ناوڕاسیگ بوود، گاجاریگ یەواشبوین و ئاڵشتبوین ئاراستە بوود، وە تایبەت لە ناوچەیل باکوور و بەشەیل خوەرهەڵات لە ناوچەیل باشوور.

‏

‏