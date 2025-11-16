کابرایگ ئالوودەی هووشبەری کوشتاریگ لەناو خێزانەگەی ئەنجام دەێد وە کوشتن داڵگ و باوگی و ژن براگەی لە باشوور عراق

2025-11-16T08:07:47+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیوانیە

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کەسیگ کە وەکارهاوەر مادەی هووشبەرە چوار کەس لە ئەندامەیل   خێزانەگەی  کوشێد لە پارێزگاگە کە کەفێدە باشوور وڵات.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، کەسیگ داڵگ و باوگ و ژن براگەی کە زگی پڕە لە دیوانیە کوشێد، لە دویای رویداوەگە باگەی تاوانبارەگە کوشێد  و شمارەی قوربانیەیل  رەسییە 5 قوروانی.

‏وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل تاوانبار لە زیندان ئازاد بویە، مەوقەی  ئەنجامداین تاوانەگەی مادەی هووشبەر وەکارهاوردیە.

