کابرایگ ئالوودەی هووشبەری کوشتاریگ لەناو خێزانەگەی ئەنجام دەێد وە کوشتن داڵگ و باوگی و ژن براگەی لە باشوور عراق
2025-11-16T08:07:47+00:00
شەفەق نیوز ـ دیوانیە
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کەسیگ کە وەکارهاوەر مادەی هووشبەرە چوار کەس لە ئەندامەیل خێزانەگەی کوشێد لە پارێزگاگە کە کەفێدە باشوور وڵات.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، کەسیگ داڵگ و باوگ و ژن براگەی کە زگی پڕە لە دیوانیە کوشێد، لە دویای رویداوەگە باگەی تاوانبارەگە کوشێد و شمارەی قوربانیەیل رەسییە 5 قوروانی.
وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل تاوانبار لە زیندان ئازاد بویە، مەوقەی ئەنجامداین تاوانەگەی مادەی هووشبەر وەکارهاوردیە.