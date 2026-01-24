89 قوربانی لە ئەنجام رمیان زەوی لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نيوز- ئیندۆنیزیا

ئاژانس وەڕیەوبردن کارەساتەیل ئیندۆنیزیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە 7 کەس گیانیان لەدەسدانە و 82 کەسیش بیسەروشوین بوین، دویای رمیان زەوی لە کەرت جاوەی خوەرئاوا وەگەرد خەوەر لە وارانوارین رفتیگ لە ناوچەگە.

وەرپرسیگ ئیندۆنیزی وت: زەوی لە ئاواییگ لە ناوچە باندونج خوەرئاوا رمیا.

عەبد مهاری قسەکەر ئاژانس نیشتمانی کارەساتەیل لە ئیندۆنیزیا ئەرا ئاژانس رۆیتەرز وت: شمارەی بیسەروشوینەیل بەرزە، تەقەلا دەیمن ئمڕوو رەنجەیل مینەکردن و رزگارکردن زیایەو بکەیمن.

وەرجەیە ئاژانس کەشناسی ئیندۆنیزیا هوشداری لە بەدی کەشوهەوا دا، و وارانەیل رفتیگ لە کەرت جاوەی خوەرئاوا تا ماوەی یەک هەفتە، وەگورەی سایت "كۆمباس" ناوخوەیی.