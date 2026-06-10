74 مردن و 7 هەزار تويشبوي.. کۆلێرا کارەسات نێجیریا قۊاەو کەێد و گیان هاووڵاتییەیلی سینێد

شەفەق نیوز - ئەبوجا

74 کەس گیان لەدەسدان، و زیاتر لە 7 هەزار کەس ترەک وە بیماری کۆلێرا لە ویلایەت بۆرنۆ لە باکوور خوەرھەڵات نێجیریا تویش بۊن، لە سەرەتای بڵاوبۊنی لە مانگ ئایار / مایۆ گوزەشتەو، لە یەکیگ لە گەنترین شەپوولەیل کۆلێرا لە ماوەی ساڵەیل دۊایین.

ریخریاگ "پزیشکەیل بێسنوور" وت: تویشبۊنەیل لە 14 ناوچەی حکومی ناوخۆیی لە بنەڕەت 27 ناوچە لە ویلایەت بۆرنۆ توومار کریانە، لە مەوقەیگ شمارەی ئەو بیمارەیلە کە چارەسەر لە سەنتەرەیل ریخێیایە5 وەرگردنە لە 7439 کەس رەد کردگە، وە تێکڕایگ کە نزیکەی 185 بیمار لە رووژیگ.

هەرلیوا، دامەزراوە تەندروسییەیل سەر وە ریخریایەگە نزیکەی 500 بیمار لە یەک رووژ لە هەفتەی گوزەشتە توومار کردنە، کە بەرزترین شمارەی رووژانەس لە سەرەتای بڵاوبۊنەوەگەو.

ئی قەیران تەندروسییە لە ناوچەیگ تیەێد کە لە بنەڕەتەو لە لیکەفتەیل نزیکەی دوو دەیە لە کارەیل تونوتیژی پەیوەندیدار وە گرووپ "بۆکۆ حەرام" ناڵێد، کە یەیش بۊە هووکار بیهازکردن سیستەم تەندروسی و ریگری لە رەسین خزمەتگوزارییە پزیشکییەیل ئەرا فرەیگ لە کۆمەڵگا ناوخۆییەیل کردگە، وە تایبەت لە ناوچە دویرەیل.

کارکەرەیل لە بوار مرۆیی دوینن کە کەمي ئاو پاک و بەدی خزمەتگوزارییەیل ئاوەڕوو مدوو سەرەکیین لەپشت زوی بڵاوبۊن بیماریەگە.

داتایەیل حکومی نێجیری دەسنشان ئەوە کەن کە تەنیا نزیکەی 14 لە سەد لە دانیشتگەیل وڵاتەگە تۊنن بڕەسنە سەرچاوەیل ئاو نووشین بیوەی، لە مەوقەیگ رەوشەیل سەختتر دیار دەن لە ویلایەت بۆرنۆ کە لە قەرەباڵغی دانیشتگەیل و بیهازی خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەیل ناڵێد.

جێسی کۆرنۆرکار وەڕێوەبەر پڕۆژەیل لە ێیخر5 پزیشکەیل بیسنوور وت: بڵاوبۊن دیاردەی پیساییکردن لە دەیشت وە شیوەیگ گەورا بەشداری لە خراوترکردن قەیرانەگە کەێد، و دیاری کرد کە زوی تویشهاوردن پەتاگە لەناو مەردم ناوخۆییەیل کۆنترۆڵکردن بڵاوبۊنەگە سەختەو کەێد دەسوەجی دۊای ئاشکراکردن بیماریەگە.

کۆلێرا وە بیمارییگ بەکتریایی تون دانریەێد کە فرەی وەخت لەڕی ئاو یا خوارۆەمەنییە پیسەیلەو تیەێد، و شایەت بوودە هووکار هشکەوبۊنیگ سەخت و گیانلەدەسداینیگ زویوەزوی ئەگەر بیمارەگە چارەسەر گونجیاگ لە وەخت خوەی وەرنەگرێد، و هەمیشە بڵاوبۊنی وە بیهازی خزمەتگوزارییەیل ئاو و ئاوەڕوو و بەرزەوبۊن ریژەیل لاتی و ئاوارەبۊن پەیوەندی دیرێد.

قەیرانەگە لە نێجیریا لەناو شەپوولیگ فراوانتر لە بڵاوبۊن کۆلێرا تێد کە چەن وڵاتیگ ئەفریقی لە ماوەی ئمساڵ وەخوەیان دین، لە وەختیگ ریخریاگە تەندروسییە دەوڵەتییەیل دەیان هەزار تویشبۊن و سەدان گیانلەدەسداین لە ناوچەیل جیاجیای کیشوەرەگە توومار کردنە، کە یەیش رخەیل لە فراوانبۊن بازنەی بڵاوبۊنی لە ماوەی وەرز وارانەیل ئیسە دروس کەێد.

شارەزایەیل تەندروسی هوشداری دەن لەوە کە وەردەوامبۊن بیهازی ژسرخان ئەرا ئاو و ئاوەڕوو، وەگەرد ئەو ئاڵنگارییە ئەمنییەیلە کە ریگری لە رەسین دەسمیەتیا مرۆییەیل کەن، شایەت بوودە مدوو خراوترکردن رەوشەگە لە باکوور خوەرھەڵات نێجیریا لە ماوەی هەفتەیل ئایندە، مەگەر ئەوەگ وەڵامدانیگ تەندروسی قایمتر بکریەێد و سەنتەرەیل زیاتریگ ئەرا چارەسەر و سەرچاوەیل ئاو پاک ئەرا دانیشتگەیل زەرەدمەن پەیا بکریەێد.