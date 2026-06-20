7 کوشیاگ وە دوو تەقینەوە لە باکوور خوەراوای پاکستان
شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد
پولیس پاکستانی، ئمڕوو شەممە، خەوەرداد لە کوشیان هەفت کەس وە مدوو دوو تەقینەوە کە لە باکوور خوەراوای وڵاتەگە رویدان.
ئاژانس رووژنامەوانی فەرەنسی لە زوان سەرچەوەیلیگ لە پولیس پاکستانی وت کە ئامار دوو تەقینەوەگە رەسیەسە هەفت کوشیاگ، بی ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل زیاتر لەبارەی سروشت دوو تەقینەوەگە یا ئەو لایەنە کە وەرپرسە لەلیان.
سەرچەوەیل وتنیش کە دەزگایەیل ئەمنی دەس کردنەسە لێکۆڵینەوەیلیان لە هەردوگ رویداوەگە، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی ریکارەیل تونیگ لەبان ئەو ناوچەیلە چەسپانن کە دوو تەقینەوەگە وەخوەیان دین.
تا ئیسە هیچ زانیارییەیل زیاییگ لەبان شمارەی زەخمدارەیل یا رەوش هەردوگ رویداوەگە دەرنەچگە.