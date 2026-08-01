67 کوشیای لە داواکارەیل پەنابەری.. ئیسپانیا ئەوەگ لە سەبتە رۊیدا "پەلامار" زانێد

شەفەق نیوز - مەدرید

وەزیر ناوخۆی ئیسپانی، رووژ شەممە، بەرزەوبۊن ئامار قوربانییەیل قەیران داواکارەیل پەنابەری لە شار سەبتە ئەرا 67 کوشیاگ راگەیان، و وەرپرسیاریەتی ئەوەگ رۊ دا خستە مل ریخریاگەیل قاچاخچێتی وە ئایەم.

وەزیرەگە، لە لێدوانەیلیگ کە میدیایەیل راگەیانن بڵاوی کردن وت کە ئەوەگ سەبتە وەخوەی دی "پەلاماریگە نیەتۊنریەێد قەبووڵ بکریەێد لەبان سەروەریی ئیسپانیا"، و دووپات کرد کە ئەو کەسەیلە کە وە شیوەیگ نایاسایی چگنەسە ناو شارەگە "هەرگیز هیچ یەکلاییکردنیگ یاسایی وەدەسیان نیەکەفێد".

زیای کرد کە دەسەڵاتەیل ئیسپانی تۊنستن رەوشەگە کۆنترۆڵ بکەن، وتیش کە "رەوشەگە لە سەبتە نزیک گلەوخواردنە ئەرا بار ئاسایی خوەی"، وەگەرد وەردەوامبۊن رێکارە ئەمنی و مرۆییەیل ئەرا چارەسەرکردن لیکەفتەیل قەیرانەگە.

راپۆرتەیل رووژنامەوانی، دویەکە جمعە، خەوەردان لە رەدبوین 49 هەزار کووچبەر لە مەغریبەو وە ری دەریا و هشکانییەو وەرەو شار سەبتە، و باس گیانلەدەسداین 15 کووچبەر لەلیان وە خنکیان کردن.