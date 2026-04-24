40 وڵات لە لەندەن ئەرا گیچەڵ گەروو هورمز گردەو بوون

شەفەق نیوز - لەندەن

پلانداڕیژەرەیلیگ سەربازی لە زیاتر لە 40 وڵات دانوسەنینەیلیگ لە لەندەن پایتەخت بەریتانی ئەنجام دان، ئەرا باسکردن لە چگن وەناو ئەرکیگ کە هەریەک لە شانشین یەکگرتگ و فەرەنسا سەرکردایەتیی کەن، وە ئامانج دابینکردن ئاسایش دەریاوانی لە گەروو هورمز دۊای کۆتاییهاتن جەنگ ئیرانی.

ئاژانس "بی ئەی میدیا"ی بەریتانی وت: گردەوبوینەگە کە دوو رووژ لە بارەگای هەمیشەیی هاوبەش ئەرا شانشین یەکگرتگ لە نۆرسوود وەردەوام بوی، زوور خستە بان دانان ویناکردنیگ ئەرا پرۆسەیگ دەوڵەتی کە گەرەنتی هێشتنەوەی رێڕەو ئاوییە گرنگەگە بەێد وە وازی، و گلەوداین دڵنیایی ئەرا جویلەی بارکردن بازرگانی جەهانی.

وئی سڵاکارەیلیە ئەرا تەواوکردن ئەو دانوسەنینەیلە تیەن کە سەرۆک وەزیرەیل بەریتانی کیر ستارمەر وەگەرد ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسی لە پاریس لە هەفتەی گوزەشتە جیوەجیی کرد، کە زوور خستە بان هەماهەنگیکردن تەقەلایەیل وەرگری لە ناوچەگە.

لە کۆنگرەگە، جۆن هیلی وەزیر وەرگری بەریتانی چەسپانن لەبان گرنگی ئەرکەگە کرد، و وت: "ملیۆنا کەس" لە دەور جەهان پشت وە سەرکەفتن ئی تەقەلایەیلە بەسن، لەوەر ئەو رۆڵ سەرەکییە کە گەرووەگە لە دابینکردنەیل وزەی جەهانی دۊنێدەی.

وەپای داتایەیل، ئەو دانوسەنینەیلە کە لە هەردگ رووژ چوارشەممە و پەنجشەممە جیوەجی بوین، وەرەونواچگنیگ وەرچەو لەلیان کەفتەو، وەگەرد دەرکەفتن "گورجییگ ئاشکرا" وەرەو دانانین پلانیگ وەرگری هاوبەش، لەناو چەوەڕیکردنەیلیگ وە وەردەوامبوین هەماهەنگی دەوڵەتی ئەرا وەجیهاوردن ئاسایش دەریاوانی لەی ناوچەی ستراتیژییە.