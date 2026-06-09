"37 گلە" ترەمپ نزیکبۊن رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران راگەیان

شەفەق نیوز - واشنتۆن

تووڕ CNN ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ 37 گلە لای کەمەو راگەیانیە یا ئاشکرای نزیکبۊن رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران کردگە، لە سەرەتای ئەپریل / نیسان گوزەشتەو تا ئیسە.

یەیش لە شیووکردنیگ هات کە تووڕەگە بڵاوی کردگە ژیر ناونشان: "چەن جار ترەمپ بانگەشەی ئەوە کرد کە گریەبەستیگ وەگەرد ئیران نزیکە؟"، و ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد.

شیەوکردنەگە باس لەوە کرد کە ترەمپ لە 7 ئەپریل / نیسان گوزەشتە لەڕی سۆشیال میدیا وتگە کە هەردوگ لاگە گامیگ فرە دریژ بڕینە، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە ئەوان دوو هەفتە خوازن ئەرا کۆتاییهاوردن رێککەفتنەگە و واژووکردنی، وە دووپاتکردن ئەوە کە شانازییە کە ئی گرفت درویژماوە نزیکە لە چارەسەر.

وەپای راپۆرتەگە، ترەمپ لە ماوەی هەفتەیل دۊاتر وەردەوام بوی لە دووارەوکردن لێدوانەیلیگ کە باس لەوە کەن کە ئیران فرە نزیکە لە گریەبەستیگ یا ئەوەگ وە تونی تۊاێد رێککەفتنیگ واژوو بکەێد، وەگەرد ئەوەیش کە هیچ وەرەونواچگنیگ راسگانی وەدی نەهاتگە.

شیەوکردنەگە دیاری کرد کە ئی لێدوانەیلە دەس کردنە دووارەبۊن لە 23 مارس / ئازار گوزەشتەو، وەختیگ ترەمپ باس لە خاڵەیل رێککەفتنیگ سەرەکی وەگەرد ئیران کرد، لە وەختیگ تاران بویین هەر دانوسەنینیگ لەو مەوقە رەت کرد.

لە ماوەی دۊاتر، لێدوانەیل ترەمپ دەسەواژەیل دووارەکریاییگ لەناویان بوی لەوانە کە ئیران لاڵکیەێد ئەرا واژووکردن گریەبەستیگ، و رێککەفتنەگە فرە نزیکە، بیجگە لە مەزەنەیل دووارەکریاییگ ئەرا نزیکبۊن راگەیاننی لە ماوەی چەن رووژیگ یا چەن هەفتەیگ، وەبی ئەوەگ یە وەدی باێد.

وەپای ئەوەگ لە شیەوکردنەگە هاتیە، ترەمپ لەبان ئی رێڕەوە وەردەوام بوی تا کۆتاییەیل مایۆ / ئایار، وەختبگ راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل فرە نزیکەو بوی لە رێککەفتنیگ کۆتایی، و لایەنە کۆتاییەیل هانە ژیر قسەکردن، وەرجە ئەوەگ گلەو بخوەێد ئەرا دووپاتکردن ئەوەگ گریەبەسەگە فرە نزیک بوود.

شیووکردنەگە کۆتایی وەپی هات وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە ترەمپ وەردەوام بوی لە مەزەنەکردن ئەوە کە رێککەفتنەگە نزیکە تەنانەت دۊای دووارەبۊن پەککەفتنی، لە وەختیگ هیچ نیشانەیگ دەرنەکەفت کە نزیکبۊن رەسین وە رێککەفتنیگ راسگانی لەناوەین هەردوگ لاگە دووپات بکەێد.

ئمڕوو سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی دیاری کرد کە شایەت بڕەسێدە هویریگ لەباوەت واژووکردن رێککەفتنیگ ئاشتی گشتگیر وەگەرد ئیران لە ماوەی رووژەیل کەم ئایندە، لە ناو نیشانەیل ئەرێنی لەبان وەدیهاوردن وەرەونواچگنیگ لەی بوارە وەگەرد نۊەوبۊن ئاڵووزییەیل لەناوەین تەلئەبیب و تاران لە ناوچەگە.