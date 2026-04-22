34 کەشتی گەمارۆی ئەمریکا شکنن و وە نەفت ئیرانیەو لە خەلیج دەرچن

ئاژانس چەودیاری بارکردن "فۆرتێکسا"، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە لەلای کەمەو لە 34 کەشتی تەفتهەڵگر کە پەیوەندی وە ئیرانەو دیرن تۊنستنە خوەیان بپیچنەو لە دەور گەمارۆی دەریایی ئەمریکی لە وەخت دەسکردن وە جیوەجیکردنی لە 13ی نیسان تا ئیسە.

ئاژانسەگە وت: لەلای کەمەو 19 کەشتی کڕ گەمارۆ بڕینە و لە خەلیج دەرچگنە، لە وەختیگ 15 کەشتی ترەک لە دەریای عەرەب ئەرا ناو خەلیج چگنە وەرەو ئیران، و دیاری کرد کە 6 کەشتی لەناوەینان وەبارەو بوینە وە 10.7 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو ئیرانی وە بڕ نزیکەی 910 ملیۆن دۆلار.

ئیران سەرکەفتگ بوی لە قاچاخکردن ئی بڕەیلە لەڕی وەکارهاوردن تەکنیکەیل خوەیدزین، لەلیان بەسین ئامێرەیل ناسینەوەی کەشتییەیل، کە کەشتی گەپ "دۆرینا" گەشت کرد و ئامێرەگەی پەککەفتگە، هەرلیوا پرۆسەیل هامشوو کەشتییگ ئەرا یەکیگ ترەک لە وەرانوەر کەنارەیل مالیزیا وەکار هاورد ئەرا شاردنەوەی سەرچەوەی نەفتەگە.

ئیران وەردەوامە لە چەسپانن کۆنترۆڵ خوەی لەبان گەروو هورمز، کە مەرجەیلیگ دانەێد ئەرا رەدبوین کەشتییەیل لەڕی رێڕەوەیلیگ کە سوپای پاسداران دیارییان کەێد و وەرگردن مووڵەت وەرین لە تاران.