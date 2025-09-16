3 کەس ترەک لە غەززە وە مدوو ورسگی گیان لەدەسدان
شەفەق نیوز ـ غەززە
وەزارەت تەندروسی فەلەستین لە کەرت غەززە، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان شمارەی ئەو فەڵەستینییەیلە کە لە ٧ مانگ تشرین یەکەم ساڵ ٢٠٢٣وە تا ئیرنگە وە مدوو ورسگی لە کەرت غەززە گیان لەدەسدانە بەرزەوبویە ئەرا ٤٢٨ کەس.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، لەماوەی 24 ساعەت وەرین سێ کەس ترەک لە کەرت غەززە وە مدوو ورسگی گیان لەدەسدان.
دیاریکرد، شمارەی ئەو فەلەستینیەیلە لە ٧ مانگ تشرین یەکەم ساڵ ٢٠٢٣وە تا ئیسە مدوو ورسگی لە کەرت غەززە گیان لەدەسدان، بەرزەوبویە ئەرا ٤٢٨ کەس کە ١٤٥یان منداڵن.