29 کوشیای لە کادرەیل تەندروسی لە لوبنان و ئیران لەوەر گورزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل

شەفەق نيوز- بەيروت / تەهران

وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو شەممە، کوشیان 12 لە کارمەنەیل کەرت تەندروسی راگەیان لە ئەنجام پەلاماردان بنکەیگ پزشکی لە ناوچەی بورج قەلاویە، و هیمان مینەکردن چوار کەس ترەک وەردەوامە.

وەزارەتەگە وتیش پەلامارەگە رەسیە گشت کارمەنەیل ئەو بنکە، و ئامارەگە لە ئازار تا ئیسە رەسیە 26 کوشیاگ و 51 زەخمدار.

لە ئيران، مانگ سوور ئیرانی خەوەردا لە کوشیان 16 تیمەیل پزشکی و یەک پەرستار لە سەرتای جەنگ تا ئیسە.

وتیش: پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل زەرەد وە 160 بنکەی پزشکی و120 مەکتەو رەساننە، و پەلاماردان مەکتەوەیل بوینەسە مدوو کوشیان 206 لە خوەنەوارەیل و کادرەیل.