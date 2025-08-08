16 تويشهاتن و 3 مردن.. ڤایرۆس رخباریگ لە ئەڵمانیا بڵاو بوود

شەفەق نيوز– هامبورگ

دەسەڵاتەیل تەندروسی لە شار هامبورگ ئەڵمانیا بڵلوبوین پەتای هەڵامات وەردەوام (ب) توومار کردن، کە و تا ئیسە 16 کەس تویشی هاتنەر و سێ کەسیان مردنە.

پەیمانگەی "روبرت كوخ" ئەڵمانی وت: رەوشەگە نیگەرانی لەلای کەسە تەندروسەیل دروس نیەکەێد، وتیش: کەسە گەورەیل شایەت ئی بیماریە لە قوڕگ و لویتیان جیگیر بوود، وەلێ توەنن لەلی خاسەو بوون و دیاری کرد کە ئی بڵاوبوینە وە پەتا لە ئاست ئەڵمانیا و قەڵەم نیەریەێد.

نشانەیل بیماریەگە لە ناوڕاس تا رخدارە، شایەت لەلای کەسەیلیگ هەوکردن لە سویە دروس بکەێد، و هەوکردن پەردەی مێشک، یا گەنیان خوین، و شایەت لەماوەی ساعەتەیل کەمیگ هەڕەشەی ژیان بیمارەگە بەێد.

بیماریەگە لە پرسەی قوتە یا پژمە، یا وەقەیدان دەمچەو لە نزیکەو بڵاو بوودر و مەزەنە کریەێد کە ئی بڵاوبوینە وەشیوەی ناڕاستەوخۆ وە جگارە یا کەرەستەیل جگارە یا چشتەیل خواردن یا دەرمان بڵاو بوود.

پەیمانگەگە تا 20 تەمووز 2024، 27 تویشهاتن لە ئاست ئەڵمانیا وەرانوەر 16 بیمار لە خود ماوەگە لە پارەکە، و 21 بیمار لە

بالمرض على مستوى 2023، و لە ساڵ 2024 وەتەواوی 33 بیمار و دوو مردن لە هامبورگ توومار کریا.