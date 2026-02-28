15 کوشیان لەشوین وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەربازی پویل باری بویە لە بۆلیڤیا

شەفەق نيوز- لاباز

میدیایەیل راگەیانن ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە

، خەوەردان کە لەلای کەمەو 15 کەس گیانیان لەدەسدان و کەسەیلیگ زەخمدار بوینە لە ئەنجام وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ بارهەڵگر سەربازی بۆلیڤی لە شار ئیل ئەلتۆ نزیک لاباز پایتەخت.

وەگورەی راپۆرتەیل، فڕۆکەگە دویای وەخوارکەفتنی داد لە بڕیگ ماشین لەبان ری سەرەکی نزیک فڕۆکەخانە، کە بویە مدوو کوشیان 15 کەس لەلای کەمەو.

یەکیگ لە خەسەخانەیل شارەگە خەوەردا لە رەسین دە زەخمدار گشتیان لەناو ئەو ماشینەیلە بوینە من و فڕۆکەگە داگە لەلییان.

هەفت کەسیش لە بڕ هەشت کەس لە تیم فرۆکەگە رزگار بوین و ئەرا خەسەخانە بریان.

تەلەڤزیۆن "يونيتل" وت: فڕۆکەگە پویل هەڵگردوێد، و رووژنامەی ئیل دیبر وت: فرۆکەیگ "هيركوليز" کەفتە بان ری ماشینەیل لە شار ئیل ئەلتۆ.

وەگورەی تووڕ "يونيتل"، بانک ناوەندی بۆلیڤیا و پولیس ئەو پویلە ئاگر دەن کە لەناو فڕۆکەگە بویە، و دەیڤد ئەسبينوزا، سەرۆک بانک ناوەندی وت: ئی کاغەزەیلە هیمان نەوینەسە پویل فەرمی و شیوەی یاسایی نەیرێد.

پولیس گاز ئەسرڕشن وەکار هاوردن تا ئەو کەسەیلە دویرەو بخەێد کە ئەرا گردەوکردن پویل لە شوین رویداوەگە هاتوێن.