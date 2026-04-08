‏100 وە ئامانجگردن لەماوەی یەک خولەک.. ئیسرائیل دەسکردە تونترین گورزەیلی وەبان گشت شارەیل لوبنان

شەفەق نیوز ـ لوبنان

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، گورزەیل تونیگ وەبان لوبنان ئەنجامدا کە گشت شارەیلی گردەو لەناویشی بەیروت پایتەخت لەڕی 100 وە ئامانجگردن لەماوەی 10 خولەک.

‏سوپای ئیسرائیل وت: پەلامارەیل پشت وە زانیاری هەواڵگیری هویردیگ و پلانەیلیگ کە چەندین هەفتەس دانریانە بەسیاس، یەکەیل دیار و سیستەم موشەکی و درۆنەیل سەر وە حزبولڵا کریاسە ئامانج.

‏لە خود وەخت، دەزگایەیل راگەیانن ئاشکرا کردن پەلامارە خەسەیل ئیسرائیل شارەیل بەیرووت، زاحیە، باشوور، بەقاع، هەرمێل، شار سوور و شارۆچکەی حاریس گردەو.

‏سەرۆک ئەرکان سوپای ئیسرائیل وت: "وەبی وەسیان بەردەوام بویمن لە پەلامارەیل دژ وە حزبولڵا، و سوود لە هەر دەرفەتیگ دوینیمن و دەسوەردار ئەمنییەت دانیشتگەیل باکوور نیەویمن".

