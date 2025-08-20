10 وڵات ئەوروپی پلان دیرن دویای ڕێککەفتن ئاشتی هیزەیلیان ئەرا ئۆکرانیا کلبکەن

شەفەق نیوز - کیێڤ

بلومبێرگ، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە نزیکەی ١٠ وڵات ئەوروپی، ئامادەیی خوەیان نشان دانە ئەرا کلکردن هێز وەرەو ئۆکرانیا لە چوارچیوەی پلان ئەمنی نوویگ کە ئامانج لەلی بەرزکردن ئارامی وڵاتەگەس، دویای رێککەفتنیگ ئەگەری ئاشتی.

وەرپرسەیل ئەوروپا، رووژ سێشەممە، پلانیگ دانانە ئەرا کلکردن "هیزیک دڵنیاکەر" فرەنەتەوەیی ئەرا ریگریکردن لە "هەر دەسدرویژییگ رووسیا" وەبان ئۆکرانیا، وەگورەی ئەو وەرپرسەیلە، تاو رەزامەنی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی وەپی بیریەێد.

قۆناغ یەکەم، وەقسەی کەسەیل ئاشنا وەو پلانە، کلکردن هێز ئەوروپیە کە سەدان سەرباز بەریتانی و فەرەنسی هاناوی ئەرا ئۆکرانیا کە دویرە لە کڕ نوا، تا هاوکاری سوپاگەی بکەێد لە مەشق و راهێنان و هازدارکردنی.

قۆناغیگ ترەک پلانەگە بریتییە لە پیشکەشکردن پشتیوانی ئەمریکا ئەرا بەشداریکردن لە هاوبەشکردن هەواڵگری، کۆنترۆڵکردن سنوورەیل، دابینکردن چەک و ئەگەر وەرگری ئاسمانی.

قەوارەی گشتی و رۆڵ ئەو هێز ئەوروپییە تا ئیسە ئاشکرا نییە، بەڵام مەزەنە کریەێد لە چەن رووژ ئایندە لەبان هویردەکارییەیل رێکبکەفن.

سەرۆک ترامپ، رووژ سێشەممە، کلکردن هێزەیل ئەمەریکا ئەرا ئۆکرانیا وە دویر زانست، بەڵام لەجیای ئەوە پێشنیار کرد کە ئەمریکا ئامادەیە پاڵپشتی ئاسمانی پیشکەش بکەێد ئەرا چەودیاریکردن ئاسمانی وڵاتەگە.

ترامپ وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوروپا وە کەناڵ فۆکس نیوز وت: تا لەباوت ئاسایش، ئامادەن هێز زەمینی کلبکەن، "ئیمە ئامادەیمن دەسمیەتییان بیەیمن لە چشتەیل ترەک، وەتایبەتی- هاتێ لە ری فڕۆکەو- چوینکە کەس ئەو ئامێرەیلە نەیرێک کە ئیمە دیریمن."

تا ئیسە ئاست هاوکارییەیل ئەمریکا ئاشکرا نییە، بەڵام وەرپرسەیل ئەوروپی مەزەنە کەن واشنتۆن لە ری هاوبەشە ئەوروپییەیلەو لەلای کەمەو زانیاری هەواڵگری و چەک دابین بکەێد، وەگورەی راپۆرت بلومبێرگ.