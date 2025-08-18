ئيران.. 3 بەنداو ئاو هشکەو بوون و12یش نزیکە چووڵەو بوون
شەفەق نيوز- تەهران
ئامارەیل فەرمی ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، نشان دان کە ئاو لە وڵاتەگە وە دویاکەفتن تیژیگ لەی وەرزە توومار کەێد، و دووپات کردن کە 3 بەنداو هشکەو بویتە و12یش نزیکە چووڵەو بوون.
وەگورەی راپۆرت کۆمپانیای وەڕیەوبردن سەرچەوەیل ئاو لە ئیران، بڕ ئاو ناو بەنداوەیل وڵاتەگە تا 16ی ئاب، رەسیەسە نزیکەی 21 مليار مەتر سێجا، کە داوەزیانیگ وەڕیژەی 25 وەچەو پارەکە توومار کردگە، کە پارەکە لە 28 مليار مەتر سێجا زیاتر بوی.
وتیش: بڕ ئاو ئیسە لە 41 لە توانای تەواوەتی بەنداوەیل رەد نیەکەێد، و 59 لەسەدی وە چووڵی مەنیە، و ریژەی تەکان ئاو وەشیوەی تیژیگ داوەزیاس، کە لە سەرتای تشرین یەکەم پارەکە تا ناوڕاس ئاب ئمساڵ، تەنیا 23 مليار و810 ملیۆن مەتر سێجا هاتیەسە ناو ئەمارەیل، وەرانوەر 40 ملياراً و890 مليۆن مەتر سێجا لە خود ماوەگە لە پارساڵ، واتە وەڕیژەی 42 لەسەد داوەزیاس.
لە باوەت ئەو بڕەیل ئاوە کە لە بەنداوەیلەو دەرچن، وەڕیژەی 22 لە سەدە، کە لە بەشیگ ناوچەیل دەسپاچە کەفن، کە ئەمارەیل ئاو لە بەنداوەیل شيميل و نيان لە پارێزگای هرمزگان، و بەنداو رودبال داراب لە فارس، و بەنداو وشمیر لە پارێزگای گولستان رەسیەسە ئاست سفر.
هەرلیوا، بەنداو لار لە تەهران تەنیا پەنج لە سەدی مەنیەسەو، و پەنج و شەش لەسەد لە بەنداوەیل دوستی و تەرق لە پارێزگای خوراسان رەزوی، بەنداو 15 خرداد لە قوم رەسیە هەشت لە سەد، و بەنداوەیل ئیستقلال و سرنجی لە هرمزگان رەسینە سێ و سیانزە لە سەد، و بەنداو سفيدرود لە گيلان چوار لە سەد، و بەنداو ساوه لە پارێزگای مەرکەزی هەفت لەسەد.
وەشیوەی گشتی، وەگورەی راپۆرتەگە، 12 بەنداو سەرەکی لە ئیران، نە سەرچەوەیل بنەڕەتیین ئەرا ئاو نووشین و کشتوکاڵی، لە 10 لەسەد زیاتریان نەمەنیە.
داوەزیان رێژەی واران تیژی قەیرانەگە زیایەو کەێد، کە بڕ وارانەیل لە سەرتای ساڵ ئاوی تا 16ی ئاب نزیکەی 147 مليمەتر توومار کردگە، کە وەڕیژەی 39 لەسەد لە ماوەیل جارانی داوەزیاس، و40 لەسەر وەگورەی پارەکە.