ئيران.. کوشیان گورانیچڕیگ میللی ناودیار وە گولە لەناو ئاهەنگ مۆسیقا

شەفەق نيوز- تەهران

مسەدین موترەبیان گورانیچڕ میللیی ئیرانی ناودیار، وە تەقەکردن ناکاوی لەناو ئاهەنگ مۆسیقای تایبەت لە شار ميرجاوه لە پارێزگای سيستان وبلوشستان، لە باشوور خوەرھەڵات وڵات کوشیا.

کوڕەگەی موترەبیان وت: باوگی لە تەمەن 50 ساڵە لە وەخت دیریگ شەو جمعە تویش گولەوەشانن لەلایەن یەکیگ لەناو ئاهەنگەگە هات، و دویای تەقەکردنەگە وای.

وتیش: باوگی هیچ دوژمنایەتییگ نەیاشتیە، و گولە داد لە باوگی و یەکیگ لە ئامادەبویەیل ئاهەنگەگەر کە ئەرا خەسەخانە بریا وەلێ گیانی لەدەسدا، وەگورەی ئاژانس خەوەری "مهر" ئیرانی.

مسەدین موترەبیان یەکیگ لە کەسە دیارەیل لە مۆسیقای میللی بلوشی، و وەرپرس بوی لە تیپ مۆسیقای "شەهباز قڵەندر"، و فرە جار لە فیستواڵ فەجر و فیستواڵەیل تایبەت وە مۆسیقای فۆلکلۆری ئیران بەشداری کردگە.

مهر وتیش: دەسەڵاتەیل ئەمنی هیمان لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە کەن، وەمینەی تاوانکارەگە.