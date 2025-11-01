ئيران.. کوشیان دوو ئەندام بەسیج وە پەلاماریگ چەکدار

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، کوشیان دوو ئەندام بەسیج وە پەلاماریگ چەکدار لە پارێزگای سیستان و بلوشستان باشوور خوەرھەڵات وڵات راگەیان.

پەیوەندییەیل گشتی لە هیزەیل "قودس" سەروە هیزەیل هیکای لە سوپای پاسداران وت: ئەو ماشینە کە "محمد رزا شاهوزهی" لەناوی بویە، دویەکە جمعە کەفتیەسە وەر پەلاماریگ لەلایەن ئەندامەیل ریخریاگەیل تیرۆری، مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لەبان ری خاش - زاهدان نزیک ناوچەی ئەسکل ئاباد.

وتیش: دووان لە یاوەریلی لە ئەهل سوننە و کە بەشدارن لە پلان ئەمنی تویش زەخمداری سەختیگ هاتنە لە ئەنجام ئەو پەلامارە، وتیش ئیسماعیل شاهوزی و موختار شاهوزی ئمڕوو شەممە لەوەر زەخمەیلیان کوشیانە.

جی باسە کە رویداوەگە لە ناوچەیگ بویە کە هەر ماوەی جاریگ تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئیرانی و گرووپەیلیگ چەکدار وەخوەی دوینێد.