ئيران: هەڵوژاردن شوینگر خامەنەئی وەخت فرەیگ وەپی نیەچوود

شەفەق نيوز- تەهران

ئەنجومەن پسپۆڕەیل سەرکردایەتی لە ئیران کە ئەرکدارە وە هەڵوژاردن شوینگر ریبەر ئیرانی کووچکردگ عەلی خامەنەئی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە هەڵوژاردن شوینگر ریبەر وەخت فرەیگ نیەکیشێد.

عەلی موعەلمی ئەندام ئەنجومەن پسپۆڕەیل سەرکردایەتی وت: هەڵوژاردن ریبەر نوویگ وەخت فرەیگ نیەوەێد، دووپات کرد کە ئەندامەیل ئەنجومەن قەسەم خواردنە هەواداری کەسەیل یا باڵەیل سیاسی و حزبی لەناو هەڵوژاردن ریبەر نەوود.

لە یەک ئادار، ئاژانس خەوەری ئیران خەوەردا لە داناین ئایەتوڵڵا ئەعرافی ئەرا وەڕیەوبردن ئەرکەیل ریبەر باڵای ئیران لەناو ئەنجومەن سەرکردایەتی، لە شان سەرۆک مەسعود پزیشکیان و غوڵام حسێن موحسنی ئیجئی سەرۆک دەسەڵات دادوەری.

ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە سەرپەرشتی لە وەڕیەوبردن کاروبار کۆمار کەێد تا هەڵوژاردن ریبەر باڵای نوو.

یەیش لە سای جەنگ ناوچەگە تیەێد، دویای ئەوە کە میدیایل ئیرانی کوشیان عەلی خامەنەئی وە پەلامارەیل مووشەکی ئەمریکا و ئیسرائیل لەناو ئیران راگەیانن، کە هەمیش بوینە مدوو کوشیان شمارەیگ لە وەرپرسەیل گەورە، لەناویان محمد باکپور فەرماندەی سوپای پاسداران ئیران.