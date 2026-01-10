ئيران.. هەڕەشەی وەکارهاوردن سوپا وەرانوەر ناڕەزایەتیەیل و توومەتبارکردن ئەمریکا و ئیسرائیل

شەفەق نيوز- تەهران

عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران، ئمڕوو شەممە، هەڕەشەی وەکارهاوردن سوپا دا وەرانوەر ناڕەزایەتیەیل لە وڵاتەگە، و توومەتبار ئەمریکا و سەهیۆنی کرد کە دەسیان هاناو ناڕەزایەتیەیل و جویلەی وەرەو جەنگ ناوخوەیی دەن.

لاریجانی ئەرا کەناڵ مەیادین وت: ئاژاوەگەرەیل تەقەلای جەنگ ناوخوەیی دەن، تا زەمینەسازی بکەن ئەرا دەسوەردان بیگانە لەناو وڵات.

لاریجانی وتیش: رەوتیگ دەرەکی هەس قەیران لەناوەو رانێد، دیاری کرد کە لە جەنگ دوانزە رووژەگە پیلانیان ئەوە بوی مەردم داوەزنە ناو جادەیل وەلێ ئەوە وەپییان نەکریا.

وتیش: ترەمپ راگەیان کە ئەگەر قەیران کۆمەڵایەتی دروس بوود وەنە ئۆپراسیۆن سەربازی جیوەجی کەیمن، واتە تەکنیک ئەمریکا ئیرنگە ئاڵشت بوی نە هاتنە تا هاوکاری گەل بشکنن، ئمجا پەلامار سەربازی جیوەجی بکەن.

دیاری کرد کە دوژمنەیل ئیمە گرنگترین چشت کردنە ئامانج کە لە جەنگ دوانزە رووژەگە خاڵ هازداری بوی کە هاوکاری گەلەر بیگومان کێشەیل ئابووری هەس، و بایەسە حکومەت و جویراجویر کەرتەیل بکەفنە شوین ئەوە، وەلێ بایەسە بزانن کە دوژمن تەقەلا ئەرا ئامانجەیل تایبەت خوەی دەێد وەی کارە.

لاریجانی وتیش: ئاژاوەگەرەیل گرووپەیلیگ نیمچە تیرۆریین، دووپاتیش کرد کە وەرجە 3 یا 4 مانگ سەهیۆنیەیل وتن: ستوینەیل نوویگ لە ئیران پەیا کردنە و ئەوەسا ئەرا ملهڕی نوویگ وەکاریان تیارن، یەسە کە باسی کردن.

هەمیش وت: دوژمن تەقەلا دا دروشم ناسنامەی ئیران لاواز بکەێد کە پەرچەم ئیرانە و پەیکەر حاج قاسم و ناسنامەی ئاینی (مزگەفت و قورئان) و لە گەل زەفتیان بکەێد، پرسیاریش کرد کە ئایا ئی قەیران ئەمنیە کێشەیل ئابووری قویلەو کەێد یا سووکەو کەێد؟ خاڵەیل لاوازی لە وڵات دیریمن، و ئی ناڕەزاییەیلە لەبان ئی زەمینە وسیانە، وەلێ بایەسە وە ری خوەی چارەسەر بکریەێد، چوینکە کاریگەریەیل ئی ناڕەزایەتیەیلە زەرد وە گشت گەل رەسنێد و هیچ گیچەڵیگ خاسەو نیەکەێد.

وتیش: نەبایەس ری وەی دیاردەیلە بیەیمن، وەلێ وەختیگ ئاسایش ناوخوەیی شیوێد هیزە چەکدارەیل ناچارن بانە مەیدان تا کۆتایی وە قەیران بارن.

لاریجانی دیاری کرد کە هیزەیل ئەمنی سەرکردەیل ئاژاوەکاری دیاری کردن و بەشیگیان گردنە لەناویان هەس خەڵەتیانە وەلێ فرەی بویە چەک تفەنگ جویر (ج 3) و دەوانچە وەکار هاوردنە، کە یانە نەهاتنە تا لەناو جادە دروشمەیل بویشن، لە وەختیگ بەشیگیان وەزوی روی وەرەو بنکەیل سەربازی و پولیس کەن تا چەکەیل بوەن، ئەراوە مینەی جەنگ ناوخوەیی کەن.

لە پایان وتیش: بیگومان هیزەیل ئەمنی و دەسەڵات دادوەری ئەوەسا بی وەخشین وەرد ئەو گرووپەیل چەکدارە رەفتار کەن کە خوازن پەلامار بنکەیل سەربازی و پولیس بیەن و ژیان مەردم کەنە ئامانج.