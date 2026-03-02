ئيران هویردەکاریەیل پەلامارەیل نوویگ لە ناوچەگە راگەینێد
شەفەق نيوز- تەهران
قسەکەر فەرماندەیی "خاتەم ئەنبيا"ی ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای هویردەکاریەیل جیوەجیکردن پالامارە نووەیل لە ئۆپراسیۆن "پەیمان راسگوو 4" وەبان هیزەیل ئەمریکا لە ناوچەگە کرد.
دووپاتیش کرد لە جیوەجیکردن شەپوول نوویگ لە ئۆپراسیۆنەگە وەبان هیزەیل ئەمریکا لە ناوچەگە، لەلییان پەکخستن سەربازگەی ئەمریکی عەلی سالم لە کوەیت، و پەلاماردان فرۆکەهەڵگر ئەمریکی لينكۆڵن وە چوار مووشەک کروز، کە ناچاری کرد لە شوین خوەی بچوودە دویا.
وتیش: ویرانکردن سێ دامەزراو دەریاوانی ئەمریکا لە کوەیت، بیجگە پەلاماردان سەربازگەی ئەمریکا لە بەحرەین وە چوار درۆن، و سێ کەشتی نەفتی ئەمریکی و بەریتانی لە خەلیج و گەروو هورمز.
وتیش خاتەم ئەنبيا وەردەوامە لە جیوەجیکردن پەلامارەیلی وەگورەی پلان ئۆپراسیۆنەگە.
شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، ئیران پەلاماریگ تیکەڵی وەبان ئیسرائیل و سەربازگەیل ئەمریکی لە چەن دەوڵەتیگ لە ناوچەگە جیوەجی کرد، لەناو ئامادەباشی فراوانیگ و وەکارخستن سیستمەیل وەرگری ئاسمانی.