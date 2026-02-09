ئيران لێکۆڵینەوە واز کەێد لە رویداوەیلیگ وەگەرد ناڕەزایەتیەیل دویایین بوین

شەفەق نيوز- تەهران

عەباس بازوکی جیگر سەرۆک نویسنگەی جیگر یەکەم سەرۆک کاروبار و زانیاری ئیران، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە گردەوبوین ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەیل مانگ کانوون دویەم وەڕیەو چگ، لەبان فەرمان مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران.

بازوکی لەبان ئێکس نویسان: گردەوبوین وەڕیەو چگ ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەیل کانوون دویەم، وە فەرمان سەرۆک پزیشکیان.

وتیش: ئی گردەوبوینە وە سەرۆکایەتی محمد رەزا عارف جیگر یەکەم سەرۆک کۆمار و شمارەیگ لە ئەندامەیل ئەنجومەن وەزیرەیل و بڕیگ لە وەرپرسەیل لە دەیشت حکومەت وەڕیەو چگ.

وتیش: فتراق ئی گردەوبوینەیلە کەفێدە دیاریکردن مدووەیل ریشەیی، و چاکسازی بۆشایەیل، و نواگیریکردن لە دووارەوبوین ئیجویر رویداوەیلیگ.

وتیش: ئەوەسا جیگر یەکەم سەرۆک وەگەرد مامووستا و هەڵوژیایەیل و گرووپەیل مەرجعیەت و نویەنەرەیل جویراجویر چینەیل ئەنجام دەێد تا بتوەنێد پەڵپ و رەخنەیل و چارەسەرەیل بشنەوێد.

بازوکی وتیش: ئی ریڕەویە وەردەوام بوود وە گفتوگۆ و گووشگردن لە دەنگ مەردم.