ئيران: فڕۆکەهەڵگر "ئیبراهام لينكۆڵن" لە شوین ئۆپراسیۆنەیل دەرکردیمن و سەربازگەیل ئەمریکا ویران کردیمن

شەفەق نيوز- تەهران

عەمید ئەبولفەزڵ شکارچی قسەکەر هیزەیل چەکدار ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە فرۆکەهەڵگر "ئیبراهام لينكۆڵن" کەفتە وەر شکستیگ میژوویی، دویای ئەوە کە ناچار بوی لە شوین ئۆپراسیۆنەیل دەرچوود، دووپاتیش کرد کە ئی شکستە هەر لە میژوو وەزنی مینێد.

شکارچی وتیش: گشت سەربازگەیل ئەمریکا لە ناوچەگە، کە واشینتۆن ئەرا دەیان ساڵ لەژیر دروشم ئاسایش ناوچەگە خەرجی لەبانیان کرد تویش ویرانکاری هاتن، و ئەوەیش بویە مدوو کەفتن کوشیان لەناو سەرباز و سەرکردەیل ئەمریکا لەناو ئەو سەربازگەیلە.

وتیش: ئیران لەنوای هاوسایلی چەسپان کە توانای رویوەڕویبوین هەر دوژمنکاریل بکەێد لە هەر ئاستیگ بوود، دیاری کرد کە ئەمریکا دی هیز جیهانی نییە، و بایەسە لە ناوچەی خوەرئاوای ئاسیا دەرچوود.

عەمید شکارچی لە کۆتایی وت: ئەوەک خاسەو نیەکریەێد خوەی ناو و هیز ئەمریکا و سوپای شکیایی و قەوارەی سەهیۆنی رسوا، لە وەختیگ هوشداری دەسەڵاتدارەیل دەوڵەتەیل ناوچەگە کرد پشت وە هیز تورت ئەمریکا نەوەسن، دیاری کرد کە ئەو ئەمریکا نیەتوەنێد وەرگری لە سوپای شکیایی بکەێد.