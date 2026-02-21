ئيران.. کەفتن زەخمداری لەناو خوەنەوارەیل دویای ناڕەزایەتییگ دژوە حکومەت لە تەهران

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە زەخمداربوین بڕیگ لە خوەنەوارەیل دویای رێکخستن گردەوبوین ناڕەزایی لەلایەن خوەنەوارەیل سەنعەتی شەریف لە تەهران و زانکۆی تەهران، وەگەرد وتن دروشمەیل دژوە حکومەت.

وەگورەی میدیایەیل، خوەنەوارە ناڕەزایەیل لە وەردەم ئەندامەیل باسیج دروشم و قسەی (بی شەرەف) وتن: لە وەختیگ پارچە ڤیدیۆیەیلیگ لەلایەن ئاژانس خەوەری خوەنەوارەیل بڵاو کریان نشان دان کە خوەنەوارەیلیگ لەناو باسیج بوینە دروشمەیل دژوە خوەنەوارەیل ناڕەزا ئویشن.

وەگورەی ئەو وینە و راپۆرتەیلە، وەردەوەردە کەفتیەسە ناوەین خوەنەوارەیل ناڕەزا و خوەنەوارەیل لایەنگر حکومەت و ئەندامەیل ئەمنی لەلاییگ ترەکەو، وەبی دەرچگن بەیاننامەیلیگ فەرمی لەباوەت زەخمداری یا دەسگیرکردن.

هەرایوا، راپۆرتەیلیگ لە تەهرانەو باس گردەوبوینیگ ناڕەزایەتی لە ئەمیر کەبیر لە تەهران کردن، و بڵاوکردنیگ لەلایەن خوەنەوارەیل نشان دا کە ئەو گردەوبوینە نیمەڕو ئمڕوو رێکخریا، وەگەرد گلەوخواردن یەکەمین رووژ خوەنەواری وە ئامادەبوین لە زانکۆیل، کە خوەنەوارەیلیگ لە زانکۆیل جیاجیا بەشداری کردن ئەرا زنیکردن شووڕش.

ئەو وینەیلە نشان دان کە بڕیگ لە خوەنەوارەیل وە پڕتاڵ سییە هانە ناو ئەو چالاکیە، و تا ئیسە دیاریکردن فەرمی لەو گردەوبوینە نەڕەسیە.