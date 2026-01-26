ئيران.. رووژیگ 50 تريليۆن رياڵ زەرەد لەوەر بڕیان ئەنتەرنێت

شەفەق نيوز- تەهران

سەتار هاشمی، وەزیر پەیوەندیەیل و تەکنەلۆژیای زانیاری ئیران، مەزەنەی بڕ زەردەیل رووژانە کرد وە مدوو بڕیان ئەنتەرنێت وە نزیکەی 50 تريليۆن رياڵ ئیرانی، لەبان ئابووری نیشتمانی.

هاشمی وت: بڕیان ئەنتەرنێت لەی دویاییە بویە هوکار زەرد رووژانەی نزیکەی 5000 مليار رياڵ لە ئابووری ئەلیکترۆنی، و نزیکەی 50 هەزار مليار رياڵ لە ئاست ئابووری نیشتمانی.

هاشمی وتیش: نزیکەی 10 ملیۆن کەس لە کەرت ئابووری ئەلیکترۆنی کار کەن، کە جیوەجی ریکارەیل کوتپڕ و یەکلاییکەر خوازێد ئەرا نواگیریکردن ئی زەرەدەیلە و ئارامی ژیرخان پەیوەندییەیل.

لە دویای ناڕەزایەتیەیل، دەسەڵاتەیل ئیران ناچار بوین ئینترنێت لە وڵاتەگە بووڕن.