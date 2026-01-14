ئيران.. دەسگیرکردن 297 کەس لە "ئاژاوەگەرەیل"

شەفەق نيوز- تەهران

پولیس ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن 297 کەس لە "ئاژاوەگەرەیل" راگەیان کە دەسیان لەناو شیواشیو ئی دویاییە بویە لە وڵاتەگە، وەقسەی خوەی.

پولیس وتیش: 32 پارچەی چەک پەیا کریا (8 چەک جەنگ و24 چەک راو) ەڵمەرم بڕەیل گەورەیگ لە تەقەمەنی و چەم چەرمگ لە حەشارگەیل ئی تیرۆرستەیلە.

لەلای خوەییش، سەرۆک دەسەڵات دادوەری لە ئیران دووپات کرد کە گرنگی کەفێدە دادکاریکردن ئەو چەکدارەیلە نە تاوان لەناو ناڕەزایەتیەیل دوایین لە وڵات ئەنجام دانە.

هەمیش دەسەڵات ئیران، دویەکە سێشەممە راگەیان کە لە ئۆپراسیۆنەیل وەشکین 1300 پارچەی چەک و ئامێرەیل ئەلیکترۆنی ئەرا سیخوڕی و خراوەکاری پەیا کردنە، لەناویان ئامێرەیل "ستار لينك" بویە.

وەرجەیە، ئاژانس چالاکوانەیل ماف مرۆڤ "‌هرانا"، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای بەرزەوبوین شمارەی کوشیاگەیل ناڕەزایەتیەیل لە ئیران ئەرا 2571 کەس کرد.

"هرانا" وت: تا ئیسە دڵنیا بە لە کوشتن 2403 ناڕەزا، و147 کەس پەیوەندی وە حکومەت دیرن، و12 کەس خوار تەمەن 18 ساڵان، و9 مەدەنی بەشدار ناوینە لە ناڕەزایی.

لەلای خوەییش، وەرپرسیگ ئیرانی وت: نزیکەی 2000 کەس کوشیانە، یەیش یەکەمین جارە دەسەڵاتەیل ئیران باس ئامار کوشیاگەیل بکەن دویای زیاتر لە دوو هەفتە لە ناڕەزایەیل لە گشت ناوچەیل ئیران.