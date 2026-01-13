ئيران دەسگیرکردن "شانەیلیگ تیرۆری" راگەینێد.. و شمارەی کوشیاگەیل ناڕەزایەتیەیل رەسیە 505

شەفەق نيوز- تەهران

وەزارەت هەواڵگری ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن شانەیگ راگەیان کە وت "تیرۆریە" لە شار زاهدان، دووپاتیش کرد کە لە ئیسرائیلەو پشتگیری کریاس و لە دیم خوەرهەڵاتەو هاتیەسە ناو وڵات.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: ئەو شانەیلە پلان جیوەجیکردن کوشتن و خراوەکاری داشتنە وەبان ژیرخانەیل وتیش: دەسنریا وەبان چەک ئەمریکی و تەقەمەنی لەلایان، و لەناو هەفت ماڵ لە شارەگە خوەیان شاردوینەو.

هەرلیوا، سایەت "هرانا" ئەرا روانگەکردن ماف مرۆڤ لە ئیران خەوەردا لە بەرزەوبوین شمارەی کوشیاگەیل ناڕەزایەتیەیل ئەرا 505 کەس.

وتیش: لێکۆڵینەوە کریەێد لە راپۆرتەیلیگ باس کوشیان 579 خوەینشاندەر کەن، وتیش: بڕیان ئەنتەرنێت ئەو لێکۆڵینەوە ئاڵووزەو کەێد.