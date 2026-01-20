ئيران.. دەسگیرکردن سەدان لە "ئاژاوەگەرەیل"

شەفەق نيوز- تەهران

هیزەیل ئاسایش و هەواڵگری و پولیس و سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، سەدان کەس دەسگیر کردن وە توومەت ئاژاوەکاری لە رویداوەیل دوایین لە وڵاتەگە.

وەزارەت ئاسایش لە راپۆرتیگ وت: ئەو کەسەیلە دەسیان لەناو سزانن مزگەفتەیل و شوینەیل گشتی و پاسەیل بویە، بیجگە پەلاماردان بنکەیل پولیس.

وتیش: ئەو کەسەیلە دەسیان لەناو رویداوەیلیگ بویە کە بوینەسە مدوو کوشیان 6 لە ئەندامەیل ئەمنی و هاوڵاتیەیل، و بەشیگیان کار کەن ئەرا لایەنەیل ئۆپۆزسیۆن و تیرۆر و پەیوەندی وەرد لایەنەیل بیگانە دیرن.

دیاری کرد کە هیزەیل ئەمنی تواتستنە بڕەیل فرەیگ لە چەک و تفەنگ کلاشینکۆف و چەک راو و تەور و شمشیر و خەنجەر و بۆکس ئاسنین وەو کەسەیلە بگرن.

وەزارەتەگە وتیش: بەشیگ لەلییان چەن جاریگ چینەسە دەیشت وڵات و پویل فرەیگ ئەرا ئەو کارەیلە وەپییان دریاس، دووپاتیش کرد کە لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا ئاشکراکردن گشت تاوانەیل ئەو کەسەیلە.

هەمیش وت: رەفتارەیلیان وەشیوەی گەورەیگ جویر ریخریاگ داعش تیرۆرست بویە.