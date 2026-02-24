ئيران خوازێد توانایەیل دەریایی بەرزەو بکەێد وە رێککەفتن مووشەکەیل چینی

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە ئیران نزیکە لە رەسین وە رێککەفتنیگ وەرد وڵات چین ئەرا سەنین مووشەکەیل کروز دژوە کەشتی، لە وەختیگ ئەمریکا هیز دەریایی گەپیگ نزیک کەناراوەیل کۆمار ئیسلامی بڵاو کەێد.

ئاژانسەگە لە زوان شەش سەرچەوەی ئاگادار وت: ئەو رێککەفتنە پەیوەندی وە مووشەکەیل سی. ئێم-302 چینی دیرێد، و نزیکە لە تەواوبوین، وەلێ لەبان مەوقەی وەرگردنیان رێککنەفتنە.

مەودای مووشەکەیل ئەوبان دەنگ رەسێدە نزیکەی 290 کیلۆمەتر و دروس کریانە ئەرا دویرکەفتن لە وەرگری هەڵگریای دەریایی.

دوو پسپۆڕ لە چەک وتن: بڵاوکردن ئیجویر مووشەکیگ وەشیوەی گەورەیگ پاڵپشتی توانایەیل پەلاماری ئیران کەێدر کە هەڕەشەی هیزەیل دەریاوانی ئەمریکا لە ناوچەگە دەێد.