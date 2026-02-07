ئيران: ترەمپ "درووزنە" و واز لە کڕەیل سوورمان نیاریمن

شەفەق نيوز- تەهران

دەسەی ئاسایش نەتەوەیی لە پەرلەمان ئیران، ئمڕوو شەممە، باس دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وە "درووزن" کرد، دووپاتیش کرد کە ئیران قەت واز لە کڕەیل سووری نەهاوردیە و نیارێد.

ئیبراهیم رەزائی قسەکەر دەسەگە لەبان ئێکس نویسان: ئەمریکیەیل ئەوان رییگ پەیا نەکردنە دەستی شکست ریەیل سەربازی و ئابووری و تیرۆرییان، و هیچیگ ئەرایان نەمەنەو مەگەر چوارچیوە و مافەیل گەل ئیران.

وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە دانوسەنین وەرد ئیران وەشیوەی ئەرێنی وەڕیەو چگ، دووپاتیش کرد کە ئەوەسا لە هەفتەی ئایندە وەردەوام بوود.

ترەمپ لە قسەیلی وتیش: بڕیگ دانوسەنین خاس ئەنجام دەیمن، باوەڕ کەم ئمڕوو ئەنجامەیل ئەرێنی وەدەس هاوردیمن وەرد ئیران، و لە سەرتای هەفتەی ئایندە یەکانگیرەو بویمن.

وتیش: ئیرانیەیل لە وەرجە ساڵ و نیمیگ فرەتر ئامادەن ئەرا جویلەکردن یا وەرجە ساڵیگیش، وتیش: تەهران خوازێد رێککەفتن بکەێد.

دویەکە جمعە، دانوسەنین ناڕاستەوخۆ ناوەین ئیران و ئەمریکا وەشیوەی وەختانە لە مەسقەت پایتەخت عومان تەواو بوی.

هەرلیوا، وەزارەت گەنجینەی ئەمریکا، دویەکە جمعە، راگەیان کە 15 کۆمپانیا و دوو کەس شركة خریانە ناو سزایەیل وەبان ئیران، وتیش: ئەو کۆمپانیایلە لە ئیمارات و تورکیا و جۆرجیا و چین و دەوڵەتەیلیگ ترەک توومار کریانە.