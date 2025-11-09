ئيران ئامادەیی خوەی نشان دەێد ئەرا دەسمیەتی لە چارەکردن ناکۆکیەیل ناوەین پاکستان و ئەفغانستان

ئيران ئامادەیی خوەی نشان دەێد ئەرا دەسمیەتی لە چارەکردن ناکۆکیەیل ناوەین پاکستان و ئەفغانستان
2025-11-09T07:19:52+00:00

شەفق نيوز- تەهران

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، ئامادەیی وڵاتەگەی راگەیان ئەرا هەر دەسمیەتییگ لە چارەکردن ناکۆکیەیل و سووکەوکردن ژاوەژاو ناوەین پاکستان و ئەفغانستان.

وەگورەی ئاژانس خەوەری نیمچە فەرمی "مهر" ئیرانیر عراقچی لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد هاوشیوەی پاکستانیی محمد ئیسحاق دارر باس دویاترین گەشەیل پەیوەندیەیل دووانی و هەرێمی و ناودەوڵەتی کرد.

عراقچی دووپات لە گرنگی پەیوەندەیل پتەو و دووسانە ناوەین دوو وڵات کردر و دووپات کرد لە نیاز ئیران ئەرا فراوانکردن و گەشەپیدان پەیوەندییەیل لە جویراجویر چینەیل.

وەزیر دەیشت پاکستان باس نیگەرانی کرد وەرانوەر رەوش ئیسە ناوەین ئەفغانستان و پاکستان، دووپاتیش کرد لە گرنگی وەردەوامبوین گفتوگۆ ناوەین دوو لایەن وە هاوکاری وەرد دەوڵەتەیل کاریگەر لە ناوچەگە ئەرا چارەکردن ناکۆکیەیل و سووکەوکردن ژاوەژاو، و ئامادەیی ئیران راگەیان ئەرا هەر دەسمیەتییگ ئەرا وەجیهاوردن ئی ئامانجە.

وەزیر دەیشت پاکستان باس دویاترین نووەوبویەیل و دەرئەنجامەیل گفتوگۆ ناوەین وڵاتەگەی و ئەفغانستان، دویای گەشەیل دویایین، دووپاتیش کرد لە گرنگی مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی لە ناوچەگە، و هەردوگ لایەن رێککەفتن لەبان وەردەوامی لە سڵاکاری لەی باوەتە.

 پیرەکە جمعە، خەواجە ئاسف وەزیر وەرگری پاکستان، شیویان گفتوگۆ ئاشتی وەرد ئەفغانستان لە ئیستەنبوڵ راگەیان، کە ئامانجی وسانن جەنگ بوی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon