ئيران ئامادەیی خوەی نشان دەێد ئەرا دەسمیەتی لە چارەکردن ناکۆکیەیل ناوەین پاکستان و ئەفغانستان

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، ئامادەیی وڵاتەگەی راگەیان ئەرا هەر دەسمیەتییگ لە چارەکردن ناکۆکیەیل و سووکەوکردن ژاوەژاو ناوەین پاکستان و ئەفغانستان.

وەگورەی ئاژانس خەوەری نیمچە فەرمی "مهر" ئیرانیر عراقچی لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد هاوشیوەی پاکستانیی محمد ئیسحاق دارر باس دویاترین گەشەیل پەیوەندیەیل دووانی و هەرێمی و ناودەوڵەتی کرد.

عراقچی دووپات لە گرنگی پەیوەندەیل پتەو و دووسانە ناوەین دوو وڵات کردر و دووپات کرد لە نیاز ئیران ئەرا فراوانکردن و گەشەپیدان پەیوەندییەیل لە جویراجویر چینەیل.

وەزیر دەیشت پاکستان باس نیگەرانی کرد وەرانوەر رەوش ئیسە ناوەین ئەفغانستان و پاکستان، دووپاتیش کرد لە گرنگی وەردەوامبوین گفتوگۆ ناوەین دوو لایەن وە هاوکاری وەرد دەوڵەتەیل کاریگەر لە ناوچەگە ئەرا چارەکردن ناکۆکیەیل و سووکەوکردن ژاوەژاو، و ئامادەیی ئیران راگەیان ئەرا هەر دەسمیەتییگ ئەرا وەجیهاوردن ئی ئامانجە.

وەزیر دەیشت پاکستان باس دویاترین نووەوبویەیل و دەرئەنجامەیل گفتوگۆ ناوەین وڵاتەگەی و ئەفغانستان، دویای گەشەیل دویایین، دووپاتیش کرد لە گرنگی مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی لە ناوچەگە، و هەردوگ لایەن رێککەفتن لەبان وەردەوامی لە سڵاکاری لەی باوەتە.

پیرەکە جمعە، خەواجە ئاسف وەزیر وەرگری پاکستان، شیویان گفتوگۆ ئاشتی وەرد ئەفغانستان لە ئیستەنبوڵ راگەیان، کە ئامانجی وسانن جەنگ بوی.