‏وە 37 سەرنشین.. پلیان پاسیگ کە مناڵ هەڵگردوێد لە شاریگ روسیا

‏شەفەق نیوزـ روسیا

‏پاسیگ کە تیم توپان مناڵەیل هەڵگردوێد، ئمڕوو شەممە لەبان ری خێرا کەرت تشیلیابینسک پلیا، رویداوەگە نەویە مدوو مردن، و لێکۆڵینەوە لە حاڵەت 6 خوەنەوەر وەردەوامە.

‏نوێنەرایەتی گشتی راگەیان "لێکۆڵینەوە لە رویداو هاتوچویەگە وازکریاس ئەرا ئەو پاسە کە مناڵەیل هەڵگردبوی لە شار ماغنيتوغورسك ئەرا تشيليابينسک"، دیاریکرد "ئیرنگە وەشکین پزیشکی ئەرا مناڵەیل کرێد".

‏وتیش: "لێکۆڵینەوەگە وەردەوامە لە پابەندبوین کۆمپانیای گواستنەوەگە وە یاسایەیل سەلامەتی هاتوچوی ، و هووکار و بارودۆخ رویداوەگە، ریوشوین هەوەجە ئەرا پاراستن ماف قوربانیەیل گرێدەوەر"، دووپاتکرد "وەپای ئەنجامەیل لێکۆڵینەوەگە بڕیار گونجیاگ درێد".

‏راگەیاندنەیل روسیا دیاریکردن "مناڵەیل تەمەنیان ها ناوەین 10 و 14 ساڵ، لە ریگەبوین ئەرا رویوەرویبوینەوە و رانندەگە کۆنترۆل لەدەس دەێد وەمدوو سڕی ریەگە بویەسە مدوو لە ری دەرچگن و پلیان پاسەگە، کە 37 کەس مەوقەی رویداوەگە لەناوی بویە".

